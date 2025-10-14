Представитель ООН: Устойчивое развитие невозможно без качественного образования

Устойчивое развитие невозможно без качественного образования, как ключевого компонента прогресса и эволюции.

Как сообщает Report, данное мнение выразила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на церемонии открытия 7-го Диалога по целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

"Образование делает человека творческим, дальновидным, вдумчивым и обладателем видения, объединяющего различные сферы. Это укрепляет равенство в обществе и поддерживает реформирование госполитики. Иными словами, образование - самый мощный инструмент, меняющий мир", - сказала Андреева.

Представитель ООН напомнила, что посвященное образованию мероприятие совпадает с 80-летием ООН.

"Наша главная миссия - содействовать миру и партнерству для всех. Диалоги по ЦУР поддерживают дух нашего сотрудничества и продолжат служить надежным ресурсом", - добавила она.