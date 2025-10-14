Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Представитель ООН: Устойчивое развитие невозможно без качественного образования

    Наука и образование
    • 14 октября, 2025
    • 10:42
    Устойчивое развитие невозможно без качественного образования, как ключевого компонента прогресса и эволюции.

    Как сообщает Report, данное мнение выразила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на церемонии открытия 7-го Диалога по целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

    "Образование делает человека творческим, дальновидным, вдумчивым и обладателем видения, объединяющего различные сферы. Это укрепляет равенство в обществе и поддерживает реформирование госполитики. Иными словами, образование - самый мощный инструмент, меняющий мир", - сказала Андреева.

    Представитель ООН напомнила, что посвященное образованию мероприятие совпадает с 80-летием ООН.

    "Наша главная миссия - содействовать миру и партнерству для всех. Диалоги по ЦУР поддерживают дух нашего сотрудничества и продолжат служить надежным ресурсом", - добавила она.

    Владанка Андреева ООН ЦУР образование
    BMT rəsmisi: Keyfiyyətli təhsil olmadan dayanıqlı inkişaf mümkün deyil
    UN official: No sustainable development without quality education

