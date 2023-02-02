Председатель ГЭЦ считает нереальным проведение выпускных экзаменов на компьютерах в ближайшие 5 лет

Проведение выпускных экзаменов на компьютерах в ближайшие пять лет не представляется реальным.
Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.
Председатель ГЭЦ отметила, что в настоящее время этот метод используется на вступительных экзаменах в магистратуру, докторантуру.
Аббасзаде подчеркнула, что поскольку выпускные экзамены являются самыми массовыми, проведение этих экзаменов с помощью компьютеров в ближайшие пять лет не представляется реальным: "Следует иметь в виду, что в выпускных экзаменах принимают участие более 130 тысяч человек".
Она добавила, что до конца этого года все экзамены по приему на госслужбу планируется проводить на компьютерах.