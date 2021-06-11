Инклюзивное образование в Азербайджане: Посол ЕС посетил среднюю школу в Шамахы

Азербайджан уделяет особое внимание развитию инклюзивного образования и с каждым годом реализует все больше проектов в этой связи, в том числе совместно с представительством ЕС в Баку

Азербайджан уделяет особое внимание развитию инклюзивного образования и с каждым годом реализует все больше проектов в этой связи, в том числе совместно с представительством ЕС в Баку.

8 июня Делегация Европейского Союза в Азербайджане ознакомила представителей СМИ с финансируемыми ЕС региональными проектами в Шемахинском, Исмаиллинском и Габалинском районах. Глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас также принял участие в этой поездке.

Одним из ключевых проектов, которые финансирует Евросоюз в регионах Азербайджана стало "Обеспечение готовности учителей к инклюзивному образованию".

Проект, посвященный инклюзивному образованию, охватывает многие регионы Азербайджана, и журналистам удалось побывать в одном из учебных заведений, где он реализуется - средней школе номер 9, который в Шамахы. Посол лично поприветствовал учащихся и присутствовал на уроке начальных классов, где подробнее ознакомился с учебным процессом. В ходе презентации было отмечено, что участниками данного проекта стали 400 учителей и 2 000 студентов из региональных филиалов Азербайджанского Педагогического Университета. 1000 учителей общеобразовательных школ также присоединились к данному проекту.

Создание центров инклюзивного развития в шести регионах Азербайджана внесло огромный вклад в развитие образования путем повышения разработки и усовершенствования учебных программ и материалов для подготовки учителей. На проект возлагают большие надежды, так как ожидается повышение квалификации педагогического персонала, в том числе развитие образовательных ресурсов. Создание благоприятной среды для системы инклюзивного образования, совершенствование нормативно-правовой базы - одна из немногих задач, которые должны быть претворены в жизнь в рамках реализации этой программы.

Делегация ЕС и журналисты познакомились Хиджран Солтановой, которая стала одним из победителей конкурса небольших проектов "Универсальный дизайн в инклюзивном образовании" в рамках проекта "Повышение квалификации учителей в инклюзивном образовании", реализуемого Общественным Объединением "Региональное развитие" при финансовой поддержке Европейского Союза. Цель конкурса - обеспечить повышение квалификации учителей начальных классов, а также учебные ресурсы на основе универсального дизайна. Разработанные Солтановой 3 учебных пособия представляют собой различные геометрические фигуры, которые она активно применяет на уроках. Как отмечает сама педагог, детям гораздо легче объяснять такие понятия как "куб", "параллелепипед" и "конус", наглядно продемонстрировав особенности каждого из них.

Многофункциональность данного предмета позволяет применять его не только на уроках математики, но и на уроках пения, технологии и физкультуры. Как оказалось, конструкция выполняют функцию сундука, туда Солтанова кладет дипломы и медали детей. Она утверждает, что "принято считать, что в таких сундучках наши предки держали все самое ценное. А что является самым ценным для учителя? Конечно же, достижения учеников. Вот и я храню их тут, в сундучке".

По словам педагога, самое главное в инклюзивном развитии - дать возможность каждому ребенку проявить себя как личность. В ее классе также учатся дети с ограниченными возможностями, но она ко всем относится одинаково. Сами дети очень дружны между собой, а детей с особенностями развития не выделяют из коллектива, а, наоборот, таких детей поддерживают, поэтому они чувствуют себя абсолютно комфортно.

Руководитель представительства Европейского союза Кестутис Янкаускас подарил школе в книгу "Европейские сказки". Данная книга представляет собой сборник народных сказок двадцати семи стран Евросоюза. Цель этой книги - повысить осведомленность о разнообразии европейской культуры и в то же привить чувство принадлежности к общим ценностям и общему европейскому наследию. "Приятно видеть, с каким рвением вы доносите свой месседж, и я понимаю вас… мы все помним, что сидели за партой также, как эти дети. Вот, где все начинается. Особенно в эти годы, после стольких перемен, это является новой возможностью для будущего поколения и для азербайджанского общества", - сказал посол Кестутис Янкаускас.

Обращаясь к ученикам, посол добавил: "Никогда не думайте, что только вы учитесь или только вас учат. На самом деле мы увидели, что учителя сами проходят тренинги и учатся, постоянно работают над собой, чтобы усовершенствовать себя. Нет такого понятия как "книга для детей" или "книга для взрослых", книга -она для всех. В подаренной мной книге представлены 27 сказок и каждый из них относится к 27 разным странам Европейского союза. После прочтения этой книги у вас сложится яркое впечатление о каждой стране".