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В Азербайджане завершается процесс перевода школьников

В Азербайджане завершается процесс перевода школьников В Азербайджане 30 августа в 18:00 будет приостановлен процесс размещения заявок в общеобразовательные учреждения для перевода учеников через систему sy.edu.az.
Наука и образование
30 августа 2024 г. 06:50
В Азербайджане завершается процесс перевода школьников

В Азербайджане 30 августа в 18:00 будет приостановлен процесс размещения заявок в общеобразовательные учреждения для перевода учеников через систему sy.edu.az.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования.

Родители, подавшие заявки до указанного срока, должны представить документы своих детей в выбранное ими общеобразовательное учреждение до 5 сентября 15:00.

Напомним, что процесс перевода учащихся II - IX и XI классов начался 8 августа в 15:00, а для X классов - 15 августа в 15:00.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən şagirdlərin yerdəyişməsi prosesi dayandırılır

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