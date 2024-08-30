В Азербайджане завершается процесс перевода школьников

В Азербайджане 30 августа в 18:00 будет приостановлен процесс размещения заявок в общеобразовательные учреждения для перевода учеников через систему sy.edu.az.

В Азербайджане 30 августа в 18:00 будет приостановлен процесс размещения заявок в общеобразовательные учреждения для перевода учеников через систему sy.edu.az .

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования.

Родители, подавшие заявки до указанного срока, должны представить документы своих детей в выбранное ими общеобразовательное учреждение до 5 сентября 15:00.

Напомним, что процесс перевода учащихся II - IX и XI классов начался 8 августа в 15:00, а для X классов - 15 августа в 15:00.