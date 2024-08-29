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Студенты Турецко-Азербайджанского университета получат два диплома

Студенты Турецко-Азербайджанского университета получат два диплома 13:40
Наука и образование
29 августа 2024 г. 14:01
Студенты Турецко-Азербайджанского университета получат два диплома

Студенты Турецко-Азербайджанского университета по окончании вуза получат два диплома.

Об этом в интервью анкаринскому бюро Report сказал ректор Университета Хаджеттепе профессор Мехмет Джахит Гюран.

В программе обучения Турецко-Азербайджанского университета по специальности пищевая инженерия за основу будет взята образовательная программа Университета Хаджеттепе.

По его словам, дипломы будут признаваться, как в Турции, так и в Азербайджане: "Выпускникам не нужно будет признавать диплом в Совете высшего образования Турции".

С полным текстом интервью с Мехметом Джахитом Гюраном можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin tələbələrinin iki diplomu olacaq

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