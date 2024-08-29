Студенты Турецко-Азербайджанского университета получат два диплома

13:40

Студенты Турецко-Азербайджанского университета по окончании вуза получат два диплома.

Об этом в интервью анкаринскому бюро Report сказал ректор Университета Хаджеттепе профессор Мехмет Джахит Гюран.

В программе обучения Турецко-Азербайджанского университета по специальности пищевая инженерия за основу будет взята образовательная программа Университета Хаджеттепе.

По его словам, дипломы будут признаваться, как в Турции, так и в Азербайджане: "Выпускникам не нужно будет признавать диплом в Совете высшего образования Турции".

С полным текстом интервью с Мехметом Джахитом Гюраном можно ознакомиться по ссылке.