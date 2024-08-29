Завтра в Азербайджане завершится процесс перевода школьников

17:57

В Азербайджане процесс подачи заявок в общеобразовательные учреждения для перевода учеников через систему sy.edu.az будет приостановлен в 18:00 30 августа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования.

Отмечается, что родители, подавшие заявки до указанного срока, должны представить документы своих детей в выбранное ими общеобразовательное учреждение до 15:00 5 сентября.

Напомним, что процесс перевода учащихся II - IX и XI классов начался 8 августа в 15:00, а для X классов - 15 августа в 15:00.