В прошлом году 341 госслужащий был наказан за нарушение правил этического поведения

В 2023 году дисциплинарные взыскания были применены к 341 государственному служащему за нарушение требований закона "О правилах этического поведения государственных служащих".

В 2023 году дисциплинарные взыскания были применены к 341 государственному служащему за нарушение требований закона "О правилах этического поведения государственных служащих".

Как сообщает Report, в отчете о правилах этического поведения за прошлый год указано, что 162 из этих взысканий касаются сотрудников центральных органов исполнительной власти и других государственных учреждений, а 179 - местных органов власти.

Среди 341 меры административного взыскания было 297 выговоров, 14 случаев увольнения с госслужбы, в 10 случаях снижена зарплата и пр.