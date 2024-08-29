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Ректор: в Турецко-Азербайджанском университете откроют медицинский факультет

Ректор: в Турецко-Азербайджанском университете откроют медицинский факультет 15:51
Наука и образование
29 августа 2024 г. 16:26
Ректор: в Турецко-Азербайджанском университете откроют медицинский факультет

В Турецко-Азербайджанском университете (ТАУ) в будущем откроется специальность в области медицины, в частности сестринского дела.

Об этом Report заявил ректор Университета Хаджеттепе, профессор, доктор медицинских наук Мехмет Джахит Гюран.

Он отметил, что Университет Хаджеттепе сотрудничает с Нахчыванским государственным университетом, Министерством здравоохранения Нахчывана и Нахчыванской государственной больницей.

Профессор считает, что в Азербайджане специальность медсестры (медбрата) недостаточно ценится, а двухлетнее образование по данной специальности недостаточно.

По словам Гюрана, в Турции специальности "сестринское дело" обучаются в рамках 4-летней программой.

"Надеюсь, что в ТАУ мы сможем подготовить сильные кадры в данной сфере, соответствующие современным образовательным стандартам", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Rektor: Türkiyə-Azərbaycan Universitetində gələcəkdə tibb sahəsi üzrə ixtisas olacaq

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