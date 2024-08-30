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В Азербайджане набор в детские сады временно приостановлен

В Азербайджане набор в детские сады временно приостановлен С 1 сентября в Азербайджане временно приостанавливается процесс регистрации в дошкольные образовательные учреждения.
Наука и образование
30 августа 2024 г. 18:44
В Азербайджане набор в детские сады временно приостановлен

С 1 сентября в Азербайджане временно приостанавливается процесс регистрации в дошкольные образовательные учреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, это связано с комплектованием групп с 1 по 15 сентября.

После завершения комплектования прием детей на вакантные места в дошкольных образовательных учреждениях продолжится до 16 мая 2025 года.

Процесс приема в дошкольные образовательные учреждения осуществляется через электронную систему bq.edu.az.

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