В Азербайджане набор в детские сады временно приостановлен

С 1 сентября в Азербайджане временно приостанавливается процесс регистрации в дошкольные образовательные учреждения.

С 1 сентября в Азербайджане временно приостанавливается процесс регистрации в дошкольные образовательные учреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, это связано с комплектованием групп с 1 по 15 сентября.

После завершения комплектования прием детей на вакантные места в дошкольных образовательных учреждениях продолжится до 16 мая 2025 года.

Процесс приема в дошкольные образовательные учреждения осуществляется через электронную систему bq.edu.az.