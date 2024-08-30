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В Азербайджане стартует выбор вакансий по трудоустройству учителей на основании срочного контракта

В Азербайджане стартует выбор вакансий по трудоустройству учителей на основании срочного контракта В Азербайджане сегодня в 11:00 стартует этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей на основании срочного контракта.
Наука и образование
30 августа 2024 г. 02:44
В Азербайджане стартует выбор вакансий по трудоустройству учителей на основании срочного контракта

В Азербайджане сегодня в 11:00 стартует этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей на основании срочного контракта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Институт образования.

Вакансии могут выбрать кандидаты, набравшие на тестовом этапе конкурса 40 и выше баллов, в том числе не менее 34 балла по общеобразовательной программе и 6 баллов по методике преподавания.

Отметим, что кандидаты могут выбрать до четырех вакансий. Подтвердить электронную заявку с выбранными вакансиями на личной странице нужно до 2 сентября 11:00.

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Версия на азербайджанском языке MİQ üzrə müddətli müqavilə ilə vakansiya seçiminə başlanılır

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