Последнее лунное затмение года наблюдается в Нахчыване

Последнее лунное затмение этого года наблюдается и в Нахчыванской АР.

Как сообщает местное бюро Report, астрономическое явление, в частности полное затмение, в регионе можно было наблюдать с 21:30.

Отметим, что процесс затмения начался в 19:28 по бакинскому времени и завершится 8 сентября в 00:55, полное затмение лунного диска будет длиться 82 минуты.