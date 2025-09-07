российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Последнее лунное затмение года наблюдается в Нахчыване

    Наука и образование
    • 07 сентября, 2025
    • 22:13
    Последнее лунное затмение этого года наблюдается и в Нахчыванской АР.

    Как сообщает местное бюро Report, астрономическое явление, в частности полное затмение, в регионе можно было наблюдать с 21:30.

    Отметим, что процесс затмения начался в 19:28 по бакинскому времени и завершится 8 сентября в 00:55, полное затмение лунного диска будет длиться 82 минуты.

    Фото
    İlin sonuncu Ay tutulması Naxçıvanda da müşahidə olunur

