Последнее лунное затмение года наблюдается в Нахчыване
Наука и образование
- 07 сентября, 2025
- 22:13
Последнее лунное затмение этого года наблюдается и в Нахчыванской АР.
Как сообщает местное бюро Report, астрономическое явление, в частности полное затмение, в регионе можно было наблюдать с 21:30.
Отметим, что процесс затмения начался в 19:28 по бакинскому времени и завершится 8 сентября в 00:55, полное затмение лунного диска будет длиться 82 минуты.
Последние новости
22:40
Фото
В Баку состоялась церемония закрытия VIII Международного фестиваля анимационных фильмовКультура
22:28
Кубок Европы: Сборная Азербайджана завоевала серебряную медальКомандные
22:13
Фото
Последнее лунное затмение года наблюдается в НахчыванеНаука и образование
22:03
США представили ХАМАС новое предложение по прекращению огня в секторе ГазаДругие страны
21:54
В шести районах Стамбула запретили массовые мероприятия и митингиВ регионе
21:44
В Японии премьер-министром впервые может стать женщинаДругие страны
21:30
Ильский НПЗ на юге РФ вывели из строя украинский спецназ и партизаныВ регионе
21:14
Создатель американской ЧВК Blackwater хочет купить производителей БПЛА УкраиныДругие страны
20:57