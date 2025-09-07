İlin sonuncu Ay tutulması Naxçıvanda da müşahidə olunur
Elm və təhsil
- 07 sentyabr, 2025
- 21:03
Xəbər verdiyimiz kimi, cari ilin sonuncu Ay tutulması artıq başlayıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, təbiət hadisəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da müşahidə olunur.
Qeyd edək ki, tutulma prosesi Bakı vaxtı ilə saat 19:28-də başlayıb və sentyabrın 8-i saat 00:55-də başa çatacaq. Ay diskinin tam tutulması isə 21:30-da başlayacaq və 82 dəqiqə davam edəcək.
