По завершении конкурса по трудоустройству учителей около 3 тыс. мест остались вакантными

По завершении конкурса по приему учителей на работу в Азербайджане примерно 3 тысяч мест остались вакантными.

Как сообщает Report, об этом в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения (İTV) заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров.

По его словам, это, однако, не означает, что места до сих пор остаются вакантными: "В этом году около 6 тысяч учителей успешно прошли конкурс и приступили к работе. В настоящее время по мере появления вакантных мест и для заполнения незанятых мест процесс распределения учителей продолжается".

Председатель MÜTDA подчеркнул, что в отдельных отдаленных сельских школах, особенно по предметам с малым количеством часов, возникают нехватки.

"Мы дали очень четкие инструкции и поручения относительно незанятых мест о том, как эти вакантные места должны быть замещены. Либо должен быть принят на работу новый учитель, либо из соседней школы должны быть привлечены учителя других предметов в порядке совместительства, либо учитель, прошедший конкурс и набравший проходной балл, должен быть приглашен и принят на работу на контрактной основе", - добавил он.