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    Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsindən sonra təxminən 3 minə yaxın vakant yer yaranıb

    Elm və təhsil
    • 18 sentyabr, 2026
    • 23:45
    Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsindən sonra təxminən 3 minə yaxın vakant yer yaranıb

    Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsindən sonra təxminən 3 minə yaxın vakant yer əsas yerləşdirmə mərhələlərində tutulmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) direktoru Eşqi Bağırov İctimai Televiziyada yayımlanan "Pressinq" verilişində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, lakin bu, həmin yerlərin vakant olaraq qaldığı anlamına gəlmir: "Bu il 6 minə yaxın müəllim müsabiqədə uğur qazanıb və fəaliyyətə başlayıb. Hazırda vakant yerlər yarandıqca və yaxud tutulmayan yerlərə müəllimlərin yerləşdirilməsi prosesi davam edir".

    MÜTDA sədri vurğulayıb ki, ayrı-ayrı ucqar kənd məktəblərində, xüsusilə az saatlı fənlər üzrə çatışmazlıqlar olur:

    "Bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması və müəllim təminatının həyata keçirilməsi üçün yerli təhsil idarəetmə orqanları müsabiqədən keçmiş, müvafiq keçid ballarını toplamış namizədlərlə həmin yerləri təmin edirlər. Biz tutulmayan yerlərlə bağlı çox aydın təlimatlar və tapşırıqlar vermişik ki, həmin vakant yerlər necə təmin edilməlidir. Ya yeni müəllim işə qəbul edilməlidir, ya qonşu məktəbdən əvəzçilik qaydasında digər fənn müəllimləri cəlb olunmalıdır, yaxud da müsabiqədən keçmiş, keçid balını toplamış müəllim dəvət olunaraq müqavilə əsasında işə qəbul edilməlidir".

    Müəllim Eşqi Bağırov Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi (MÜTDA)
    По завершении конкурса по трудоустройству учителей около 3 тыс. мест остались вакантными

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