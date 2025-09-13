Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Первый урок нового учебного года в школах будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"

    Наука и образование
    • 13 сентября, 2025
    • 15:47
    Первый урок нового учебного года в школах будет посвящен Году Конституции и суверенитета

    В 2025-2026 учебном году первый урок во II-XI классах общеобразовательных учреждений будет посвящен теме "Год Конституции и суверенитета".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Министерство науки и образования.

    Отметим, что 15 сентября около 2,2 млн учащихся начнут новый учебный год на различных ступенях образования.

    школы Год Конституции и суверенитета Министерство науки и образования
    Yeni tədris ilində ilk dərs "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunacaq

    Лента новостей