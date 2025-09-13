Первый урок нового учебного года в школах будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"
- 13 сентября, 2025
- 15:47
В 2025-2026 учебном году первый урок во II-XI классах общеобразовательных учреждений будет посвящен теме "Год Конституции и суверенитета".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.
Отметим, что 15 сентября около 2,2 млн учащихся начнут новый учебный год на различных ступенях образования.
