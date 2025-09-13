Yeni tədris ilində ilk dərs "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunacaq
Elm və təhsil
- 13 sentyabr, 2025
- 15:16
2025-2026-cı tədris ilində ümumi təhsil müəssisələrinin II–XI siniflərində ilk dərs "Konstitusiya və Suverenlik İli" mövzusuna həsr olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, sentyabrın 15-də təxminən 2,2 milyon təhsilalan təhsilin müxtəlif pillələri üzrə yeni tədris ilinə başlayacaq.
