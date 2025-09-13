İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Yeni tədris ilində ilk dərs "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunacaq

    Elm və təhsil
    • 13 sentyabr, 2025
    • 15:16
    Yeni tədris ilində ilk dərs Konstitusiya və Suverenlik İlinə həsr olunacaq

    2025-2026-cı tədris ilində ümumi təhsil müəssisələrinin II–XI siniflərində ilk dərs "Konstitusiya və Suverenlik İli" mövzusuna həsr olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb. 

    Qeyd edək ki, sentyabrın 15-də təxminən 2,2 milyon təhsilalan təhsilin müxtəlif pillələri üzrə yeni tədris ilinə başlayacaq. 

    Bilik günü Konstitusiya və Suverenlik İli Təhsil
    Первый урок нового учебного года в школах будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"

