В Таиланде объявили о первом успешном использовании "клеток-убийц" в борьбе с лейкемией

Медицинский факультет университета Чулалонгкорн в Таиланде объявил о положительных результатах использования редких типов лейкоцитов или "клеток-убийц" для борьбы с острым лейкозом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Bangkok Post.

Отмечается, что этот метод является частью иммунотерапии, при котором для борьбы с опухолями используется собственная иммунная система пациента, а не общеизвестные методы устранения злокачественных клеток с помощью облучения или лекарств.

Специалисты из Мемориальной больницы имени короля Чулалонгкорна назвали свое достижение инновационным шагом к лечению лейкемии и рака крови. Команда экспертов в прошлом году экспериментировала с этим методом на пяти пациентах, страдающих острым миелоидным лейкозом [состоянием, при котором костный мозг производит аномальные клетки крови]. "Мы достигли как количества, так и качества "клеток-убийц", в которых мы нуждались", - заявил возглавляющий исследовательскую группу иммунотерапии, доктор Корамит Супхапхиват. Эти "клетки-убийцы" можно безопасно использовать при лечении, поскольку они не загрязнены другими клетками и не испорчены эндотоксином или токсином, полученным из бактерий, пояснил специалист.

"Клетки-убийцы", которые естественным образом содержатся в иммунной системе, перемещаются по всему организму в поисках аномальных клеток. Затем "клетки-убийцы" разрушают их, прежде чем те перерастут в онкологическое заболевание. "Но их количество в крови очень ограничено. Если мы хотим использовать их для лечения, то мы должны увеличить их количество", - добавил Супхапхиват.

Обычно "клетки-убийцы" составляют от 5 до 10% лейкоцитов в организме. Исследования показывают, что эти клетки действуют при лечении острого миелоидного лейкоза, но менее эффективны при лечении серьезных раковых опухолей. "Мы хотим рассказать людям эту хорошую новость, поскольку это первый шаг к лечению рака", - подчеркнул директор больницы и декан медицинского факультета университета Чулалонгкорн Суттхпхонг Ватчарасинтху.

По его словам, это исследование открывает путь для новых форм лечения в Таиланде, где онкологическое заболевание является основной причиной смерти с 1999 года. Согласно статистике, ежегодно более 10 тыс. тайцев умирают от онкологических заболеваний.