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Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена Видеокадры с празднования дня рождения были распространены в соцсетях
Наука и образование
28 декабря 2020 г. 14:24
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
Наиля Мамедова
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Директор бакинской средней школы №187 Наиля Мамедова обратилась к руководству Министерства образования с заявлением об увольнении.

Об этом Report сообщила сама Наиля Мамедова.

Завотделом по связям с общественностью Минобразования Джасарет Валехов сообщил, что Наиля Мамедова уже отстранена от должности:

"Соответствующими приказом министра образования договор, подписанный с директором полной средней школы города Баку №187 Наилей Мамедовой, был прекращен 28 декабря".

Наиля Мамедова организовала вечеринку по случаю дня рождения в нарушение введенного в Азербайджане особого карантинного режима.

Видеокадры с празднования дня рождения были распространены в соцсетях. Общественность резко раскритиковала поведение директора школы, организовавшую торжество в нарушение правил карантинного режима, особенно то, что оно было проведено в период, когда не минуло и 40 дней с гибели шехидов.

Н.Мамедова была привлечена к административной ответственности за нарушение требований введенного в стране особого карантинного режима. Приказом министра образования Эмина Амруллаева ей был вынесен строгий выговор с последним предупреждением согласно соответствующей статье Трудового кодекса Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQalmaqallı məktəb direktoru işdən çıxarıldı

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