Опубликован список вакантных мест в вузах

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал 8-й номер журнала "Абитуриент".

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, в этом номере журнала на русском и азербайджанском языках опубликовано объявление относительно выбора специальности для участия в конкурсе по приему студентов на оставшиеся вакантными места в вузах Азербайджанской Республики на 2018/2019-й учебный год, правила заполнения "Электронного заявления абитуриента по выбору специальности" и др. информация.

Журнал можно приобрести в киосках "Абитуриент" по адресу улица А.Саламзаде, 28 Насиминского района и улица М.Мушвига, 1 М Ясамальского района, в книжных магазинах.

Электронную версию журнала (в формате pdf) можно приобрести в разделе "Электронных услуг" на сайте ГЭЦ.