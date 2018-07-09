Опубликован прогноз приема студентов по госзаказу в Азербайджане

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Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) издал 4-й номер журнала "Абитуриент".

Как сообщили Report в центре, в этом номере журнала опубликованы объявление относительно выбора специальности для участия в конкурсе по приему студентов в вузы Азербайджанской Республики на 2018/2019-й учебный год, правила заполнения "Электроннго заявления абитуриента по выбору специальности", а также специальности, по которым производится прием в вузы, прогноз приема студентов по госзаказу.

В данном номере журнала также представлены правила приема курсантов на 2018/2019 учебный год в Академию жандармерии и береговой охраны Генерального командования жандармерии министерства внутренних дел Турции и другие необходимые материалы.

ГЭЦ доводит до сведения абитуриентов, что во втором номере журнала "Абитуриент" опубликованы проходные баллы, сформированные по специальностям вузов в конкурсе по приему студентов на 2017 год.

Журнал можно приобрести в киосках "Абитуриент" по адресу улица А.Саламзаде, 28 Насиминского района и улица М.Мушвига, 1 М Ясамальского района, книжных магазинах и заказать через сайт www.abiturient.az.