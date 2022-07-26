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Определены новые тарифы на экзамены в вузы и колледжи

Определены новые тарифы на экзамены в вузы и колледжи Определены новые тарифы на экзамены в вузы и колледжи.
Наука и образование
26 июля 2022 г. 19:06
Определены новые тарифы на экзамены в вузы и колледжи

Определены новые тарифы на экзамены в вузы и колледжи.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на очередном заседании Тарифного совета 26 июля 2022 года.

Согласно постановлению, по выпускным и вступительным экзаменам в средние специальные учебные заведения, бакалавриат, магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана, резидентуре по медицинскому образованию, а также вступительным экзаменам по азербайджанскому языку (как государственному), русскому языку и географии, которые абитуриенты дополнительно сдают в рамках выпускного экзамена, также было осуществлено тарифное регулирование и определены новые тарифы.

Согласно законодательству, абитуриенты, впервые принявшие участие в вышеуказанных вступительных экзаменах, и дети лиц, у которых установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, независимо от числа участия, члены семей шехидов, дети, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, лица, имеющие статус вынужденных переселенцев, лица, у которых установлена инвалидность I и II степени, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет плата за участие в экзаменах осуществляется за счет средств государственного бюджета.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəb və kolleclərə imtahanlarda yeni tariflər müəyyənləşdirilib

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