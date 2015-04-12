ООН: международному сообществу не следует избегать сложных пилотируемых полетов

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Международному сообществу не следует избегать сложных пилотируемых полетов в пределах солнечной системы, которые несут пользу для человечества как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, заявила ТАСС директор Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо.

По случаю отмечаемого Международного дня полета человека в космос она призвала страны развивать сотрудничество в этой сфере, информирует Report.

"В первую очередь, нам необходимо продолжать укрепление международного сотрудничества через Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, чтобы гарантировать, что блага, которые несет нам космос, могло использовать все человечество, - сказала ди Пиппо. - Во-вторых, я считаю, что мы не должны избегать сложных космических миссий, таких, как пилотируемые полеты в пределах солнечной системы. Такие миссии требуют инновационных технологических решений, а также несут как сиюминутную, так и долгосрочную пользу для человечества".