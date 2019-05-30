​Охрана школ в Азербайджане будет регулироваться новыми правилами

"Охрана школ будет осуществляться со стороны государства".

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра образования Идрис Исаев, выступая на тренинге, связанном с недавно принятым законом "Об общем образовании".

Он отметил, что в соответствии с последней поправкой в законодательство, в общеобразовательном учреждении с целью обеспечения безопасности учеников, педагогического и технического персонала будет осуществляться охрана в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Заместитель руководителя аппарата министерства образования Фарзали Гадиров добавил, что в настоящее время дошкольная подготовка указана в законе как уровень общего образования: "Сейчас период получения общего образования в стране составляет 12 лет. Охрана учебных заведений заставляет задуматься каждого. В новом законе прямо сказано, что правила организации охраны в школах будут составлены и представлены в течение 6 месяцев".