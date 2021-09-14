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Оглашены правила допуска учителей в учебные заведения

Оглашены правила допуска учителей в учебные заведения "Пока нет информации в связи с зарплатой невакцинированных работников образования, которые не будут допущены в учебные заведения".
Наука и образование
14 сентября 2021 г. 13:03
Оглашены правила допуска учителей в учебные заведения
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"Пока нет информации в связи с зарплатой невакцинированных работников образования, которые не будут допущены в учебные заведения".

Как передает Report, об этом журналистам заявил советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев.

По его словам, в настоящее время учебным заведениям представляют сертификат о противопоказаниях: "Процесс продолжается, показатели меняются ежедневно, и назвать точное число невозможно. Однако учителя, которые не приняли участия в процессе вакцинации и не предъявили сертификат о противопоказаниях или иммунитете, не будут допущены в учебные заведения".

Отметим, что 22 сентября восстанавливается традиционная форма обучения в начальных, 29 сентября – в средних и старших классах общеобразовательных учебных заведений, а также в высших и средних специальных учебных заведениях.

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Версия на английском языке Admitting procedure of teachers to educational institutions announced
Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin təhsil müəssisəsinə buraxılması qaydası açıqlanıb

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