Оглашены правила допуска учителей в учебные заведения

"Пока нет информации в связи с зарплатой невакцинированных работников образования, которые не будут допущены в учебные заведения".

"Пока нет информации в связи с зарплатой невакцинированных работников образования, которые не будут допущены в учебные заведения".

Как передает Report, об этом журналистам заявил советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев.

По его словам, в настоящее время учебным заведениям представляют сертификат о противопоказаниях: "Процесс продолжается, показатели меняются ежедневно, и назвать точное число невозможно. Однако учителя, которые не приняли участия в процессе вакцинации и не предъявили сертификат о противопоказаниях или иммунитете, не будут допущены в учебные заведения".

Отметим, что 22 сентября восстанавливается традиционная форма обучения в начальных, 29 сентября – в средних и старших классах общеобразовательных учебных заведений, а также в высших и средних специальных учебных заведениях.