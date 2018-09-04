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    Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места в колледжах

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса на базе общего среднего образования (9 классов) на вакантные плановые места средних специальных учебных заведений на 2018/2019 учебный год.

    Как сообщает Report, подробную информацию о результатах конкурса абитуриенты могут получить на сайте ГЭЦ, или же отправив с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) свои рабочие номера на номер 7727.

    Отметим, что для участия в конкурсе на 2429 вакантных плановых мест подали заявления 2219 абитуриентов. Из них 1799 абитуриентов были приняты в средние специальные учебные заведения.

    Поступившие с 5 по 12 сентября (с 9:00 до 17:00 часов) должны пройти регистрацию, представив документы в учебное заведение, в которое были приняты.

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