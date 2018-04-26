Обнародовано число работающих по срочному трудовому договору учителей в Азербайджане

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане 2282 педагога работают по срочному трудовому договору".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, было принято решение об осуществлении этого процесса в централизованном порядке, чтобы состоялась электронная регистрация посредством программного обеспечения и на постоянной основе рассматривался вопрос приема на работу обратившихся в министерство учителей, желающих работать по срочному трудовому договору:

"С 29 марта по 4 апреля в электронном порядке был осуществлен процесс регистрации, более 2 тысяч учителей прошли регистрацию, данные этих учителей были переработаны в созданном Центре человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования, в результате чего 763 педагога были приглашены на собеседование.

Зарегистрированные кандидаты - те, которые набрали определенные баллы на тестовом этапе, просто они не участвовали на этапе собеседования и поэтому были повторно приглашены для участия в собеседовании. В настоящее время собеседования продолжаются. Сегодня приглашено 460 кандидатов. Это учителя начальных классов, физического воспитания, преподаватели музыки. Завтра примут участие в интервью учителя по всем остальным предметам. Для проведения конкурса действует 20 комиссий. Собеседования завершаются завтра".

Заведующий отделом отметил, что результаты собеседования будут запротоколированы:

"В начале следующей недели министерство образования направит итоги собеседования на личную страницу каждого кандидата.

На электронный адрес не приглашенных на конкурс кандидатов будет направлена причина отказа. Есть различные причины отказа. Кандидат либо не набрал проходной балл, либо не имеет достаточной учебной нагрузки в учреждении, в котором работает".