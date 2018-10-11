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    Обнародовано число азербайджанских студентов, обучающихся в России

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В России на данный момент обучаются около 15 тысяч азербайджанских студентов.

    Об этом отвечая на вопрос Report,  заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на открывшейся в Баку 12-ой Азербайджанской международной образовательной выставке.

    "Гуманитарное сотрудничество  является одним из приоритетных направлений для нас. На сегодняшний день в вузах России обучается порядка 15 тыс. азербайджанских студентов. Мы делаем все для того, чтобы студенты из Азербайджана больше интересовались нашими вузами"-, отметил он.

    Посол также подчеркнул, что толчок развитию в гуманитарной сфере также придают отдельные контакты на уровне вузов, в частности, в этом деле особую роль играет созданная в 2015- ом году Ассоциация азербайджанских и российских вузов.

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