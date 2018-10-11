Обнародовано число азербайджанских студентов, обучающихся в России

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В России на данный момент обучаются около 15 тысяч азербайджанских студентов.

Об этом отвечая на вопрос Report, заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на открывшейся в Баку 12-ой Азербайджанской международной образовательной выставке.

"Гуманитарное сотрудничество является одним из приоритетных направлений для нас. На сегодняшний день в вузах России обучается порядка 15 тыс. азербайджанских студентов. Мы делаем все для того, чтобы студенты из Азербайджана больше интересовались нашими вузами"-, отметил он.

Посол также подчеркнул, что толчок развитию в гуманитарной сфере также придают отдельные контакты на уровне вузов, в частности, в этом деле особую роль играет созданная в 2015- ом году Ассоциация азербайджанских и российских вузов.