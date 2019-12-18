Обнародованы результаты опроса в связи с новой моделью экзаменов в Азербайджане

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Во втором номере подготовленного Центром социальных исследований журнала "Азербайджанский барометр" издан аналитический отчет на основе опроса общественного мнения относительно новой модели выпускного экзамена на основе полного (11 классов) среднего образования, приемного экзамена в высшие и средне-специальные учебные заведения, проведена расширенная конференция по отчету.

Как передает Report, в конференции приняли участие председатель правления ЦСИ, депутат Захид Орудж, завотделом Администрации президента по работе с НПО и коммуникации Саадат Юсифова, министр образования Джейхун Байрамов, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде и др.

Опрос, проведенный ЦСИ в 10 городах и районах Азербайджана, прошел среди 539 респондентов и 12 экспертов и лег в основу масштабного исследования.

Анализ результатов опроса показал, что несмотря на проведение просветительской работы по внедрению новой модели, соответствующей современной образовательной технологии, некоторые абитуриенты не усвоили ее. Выявилась проблема освоения курикулумов. 45% респондентов посчитали новую модель бесполезной, однако эксперты считают, что новый способ приема служит качеству, создавая предпосылки для поисков и реформ. При рассмотрении содержания новой модели приема стало известно, что между программами модели, применяемой с курикулумом, существуют определенные проблемы. В отчете подробно исследуется неоднозначное отношение общества к тестовому методу.

Самый важный момент связан с ролью репетитора в образовании. Стало известно, что 86% участвующих в опросе абитуриентов готовятся с репетитором, 8% - приобретают знания в школе, 6% - готовятся сами. 60% опрошенных абитуриентов назвали сложными приемные экзамены, 30% - выпускные. 50% респондентов отметили высокую плату за участие в экзаменах. По мнению большинства, существуют серьезные проблемы в программе образования средних школ, освоении сути курикулумов, при написании учебников.