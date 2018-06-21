Обнародована дата проведения в Баку конкурса на поступление в V и VII классы

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку обнародовало время проведения конкурса на поступление в V и VII классы в подотчетные лицеи и школы-лицеи.

Как сообщили Report в пресс-службе Управления, 22 июня будет проведен конкурс на поступление в V и VII классы лицеев и школ-лицеев. Учащиеся ответят на тестовые задания по родному языку, математике и логике.

Отметим, что прием обращений на поступление в 5-е классы Технико-гуманитарного лицея, Технико-гуманитарного лицея № 147 и Эколицея № 291 велся посредством регистрации на сайте mektebeqebul.edu.az.

В электронной системе зарегистрировано 1315 обращений на поступление в 5-й класс, из них 848 в Технико-гуманитарный лицей, 111 – в Технико-гуманитарный лицей №2, 171 – в Технико-гуманитарный лицей № 147, 185 – в Эколицей № 291.

По плану образования, в конкурсе на поступление в VII класс лицеев и школ-лицеев согласно профилю (гуманитарному, техническому, естествознанию) будут участвовать 2142 школьника.