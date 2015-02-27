​Обнародована дата приема электронных обращений по поводу набора детей в первые классы

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ С 5 марта приступят к приему документов в электронной форме по приему детей в первые классы общеобразовательных школ столицы. Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

С 2015/2016 учебного года министерство образования впервые решило внедрить данный процесс с помощью электронной системы для создания оптимального и выгодного механизма в процессе приема детей в первые классы столичных общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.

Процесс регистрации электронных заявлений родителей (или других законных представителей) для приема их детей в первые классы будет производиться с 5-го марта по 15-ое сентября на сайте www.mektebeqebul.edu.az.

Регистрация заявлений будет проводиться альтернативной комиссией по приему документов, которые будут действовать в каждом из административных районов города Баку и комиссиях по приему электронных документов, которые создадут в каждой из школ.

Регистрация в первые классы школ, лицеев и гимназий по городу Баку будет производиться в электронной форме с 15 марта по 15 апреля, а отборочный конкурс (экзамены) пройдет с 15-го апреля по 15 мая. Родители не зачисленных в указанные учебные заведения детей (или другие законные представители) обладают правом повторного выбора школ по электронной системе.

Регистрация электронных заявлений родителей (или других законных представителей) талантливых детей, достигших 6-летнего возраста в период с 16-го сентября по 31-ое декабря, будет производиться в лицеи и гимназии с 15-го марта по 15-ое апреля, а общеобразовательные школы - с 1-го по 31-ое июля.

Особо одаренным детям придется участвовать в собеседовании, которое проведут созданные в каждом из административных районов столицы комиссии на основе "Правил преждевременного приема в первые классы особо одаренных детей".

Следует отметить, что применяемая электронная система не предусматривает никаких изменений в нынешней процедуре приема в первые классы.

Предусмотренные для пользователей инструкции, информационные видеоролики и созданная в Управлении образования города Баку телефонная информационная служба упростит процесс использования родителями электронной системы.