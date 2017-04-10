Объявлены результаты экзаменов по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ 9 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора, сдавших вступительные экзамены в вузы и ссузы в городах Баку, Нахчыван, Гянджа, Сумгайыт, Шеки, Барда, Гейгель, Лянкяран, Ширван и Хачмаз не на азербайджанском языке.

Как сообщили Report в ГЭЦ, результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ.

Принявшие участие на экзамене абитуриенты могут ознакомиться на сайте ГЭЦ с информацией о результатах, а также с графическим изображением карты ответов.

92 из 6151 абитуриента не явились на экзамен. 4561 из присутствующих 6059 абитуриентов выполнили условия конкурса и получили удовлетворительную отметку.

Утвердившие свои электронные заявления с 1-го по 10-ое апреля абитуриенты, а также сдавшие 9 апреля экзамен на "неудовлетворительно" или же не явившие на экзамен по той или иной причине лица смогут принять участие в повторном экзамене по азербайджанскому языку 11 июня.