Саялы Садыгова: Не следует язык дополнять ненужными заимствованиями

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Составление и издание словарей, охватывающих все сферы науки - требование дня".

Об этом Report сказала заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, борьба за чистоту языка в какой-то мере идет и посредством словарей: "Для выражения новых понятий следует искать аналоги заимствованных слов по принципу отбора слова внутри словарного состава языка или использовать калькирование (заимствование иноязычных слов, выражений, фраз буквальным переводом - ред.). Очищение нашего языка от остатков сторонних влияний в первую очередь должно быть за счет богатой сокровищницы народного языка и собственных возможностей нашего языка.

Порой возникновение научных терминов в азербайджанском языке понимается как сопоставление отдельным терминам, из других языков. На самом деле же создание терминов - это своеобразный словесный процесс каждого языка. Азербайджанский язык в современном мире достиг такого этапа развития, что возникшие в результате научно-технического развития различные идеи, слова, специальные научно-технические понятия можно с легкостью выражать".

Ученый отметила, что следует удовлетворять потребность в принятии и разработке международных терминов: "Однако нельзя допускать в этом вопросе впадения в крайности, дополнять словарный состав языка ненужными заимствованиями. Заимствованные слова также должны быть приведены в соответствие с грамматическими правилами и законами языка и быть достоверно уточнены".

С.Садыгова сказала, что за годы независимости в словарном составе азербайджанского языка происходят коренные изменения: "Это, прежде всего, связано с непосредственной связью азербайджанского языка с другими языками мира".