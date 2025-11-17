Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"

    Наука и образование
    • 17 ноября, 2025
    • 13:54
    Названы сроки реализации в Азербайджане концепции учитель на полную ставку

    Концепция "учитель на полную ставку" будет реализована в Азербайджане не ранее сентября 2027 года.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

    По его словам, вопрос находится на концептуальном этапе: "Хотя существующая почасовая система оплаты труда сохраняется, мы работаем над внедрением альтернативной концепции "учитель на полную ставку" в школах Азербайджана".

    Он добавил, что зарплата учителя на полную ставку должна быть как минимум вдвое выше средней зарплаты по стране.

    Министр отметил, что механизм, при котором учитель вынужден брать больше учебных часов для повышения своей зарплаты, неверен и должен быть изменен.

    учитель на полную ставку Эмин Амруллаев Азербайджан концепция
    Nazir tamştatlı müəllim konseptinin həyata keçiriləcəyi vaxtı açıqlayıb

    Последние новости

    14:09

    Открыт последний кластер переговоров по вступлению Албании в ЕС

    Другие страны
    14:07
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала

    Финансы
    14:04

    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер

    Инфраструктура
    14:04

    Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"

    Аналитика
    14:04

    На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллекте

    ИКТ
    14:02

    Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноября

    Другие страны
    13:54

    Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"

    Наука и образование
    13:51

    Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развития

    ИКТ
    13:51

    Emirates заказала у Boeing 65 самолетов на $38 млрд

    Инфраструктура
    Лента новостей