Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"

Концепция "учитель на полную ставку" будет реализована в Азербайджане не ранее сентября 2027 года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, вопрос находится на концептуальном этапе: "Хотя существующая почасовая система оплаты труда сохраняется, мы работаем над внедрением альтернативной концепции "учитель на полную ставку" в школах Азербайджана".

Он добавил, что зарплата учителя на полную ставку должна быть как минимум вдвое выше средней зарплаты по стране.

Министр отметил, что механизм, при котором учитель вынужден брать больше учебных часов для повышения своей зарплаты, неверен и должен быть изменен.