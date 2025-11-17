İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Nazir tamştatlı müəllim konseptinin həyata keçiriləcəyi vaxtı açıqlayıb

    Elm və təhsil
    • 17 noyabr, 2025
    • 13:14
    Nazir tamştatlı müəllim konseptinin həyata keçiriləcəyi vaxtı açıqlayıb

    Tamştatlı müəllim konsepti 2027-ci ilin sentyabrından tez müddətdə həyata keçirilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, əsas diqqət verilməli məsələ işin mahiyyətidir:

    "Biz hazırda konseptual mərhələdəyik. Yəni mövcud saat hesabı əməyin ödənilməsi sistemi saxlanılsa da, alternativ olaraq tamştatlı müəllim konseptini Azərbaycan məktəblərinə gətirmək üzərində işləyirik. Məqsədimiz müəllimə məktəbin tamhüquqlu bir hissəsi olduğunu hiss etdirməkdir. Yeni hesablanma mexanizmini niyə tətbiq edirik və bununla hansı problemi həll etməyə çalışırıq".

    Emin Əmrullayev Tamştatlı müəllim konsepti Elm və Təhsil Nazirliyi
