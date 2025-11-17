Nazir tamştatlı müəllim konseptinin həyata keçiriləcəyi vaxtı açıqlayıb
Elm və təhsil
- 17 noyabr, 2025
- 13:14
Tamştatlı müəllim konsepti 2027-ci ilin sentyabrından tez müddətdə həyata keçirilməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, əsas diqqət verilməli məsələ işin mahiyyətidir:
"Biz hazırda konseptual mərhələdəyik. Yəni mövcud saat hesabı əməyin ödənilməsi sistemi saxlanılsa da, alternativ olaraq tamştatlı müəllim konseptini Azərbaycan məktəblərinə gətirmək üzərində işləyirik. Məqsədimiz müəllimə məktəbin tamhüquqlu bir hissəsi olduğunu hiss etdirməkdir. Yeni hesablanma mexanizmini niyə tətbiq edirik və bununla hansı problemi həll etməyə çalışırıq".
