Названы лучшие университеты США

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Гарвардский университет возглавил опубликованный рейтинг лучших университетов США по версии газеты The Wall Street Journal и британского журнала Times Higher Education, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Вторую строчку в списке занял нью-йоркский Колумбийский университет, третье место поделили Массачусетский технологический институт и Станфордский университет. Наряду с ним в десятку лучших вошли также Университет Дьюка, Йельский университет, Калифорнийский технологический институт, Университет Пенсильвании, Принстонский университет и Корнеллский университет.

Цель составления этого рейтинга в том, чтобы оценить, насколько хорошо университеты готовят студентов к самостоятельной деятельности после получения дипломов. При составлении рейтинга учитываются 15 различных факторов, в том числе такие, как уровень доходов выпускников, академические ресурсы каждого из университетов, степень взаимодействия преподавателей и студентов, а также мультикультурная среда в учебных заведениях.

При составлении рейтинга принимались во внимание и результаты опроса 109 тыс. студентов, которым были предложены 7 вопросов для того, чтобы определить, насколько глубоко они вовлечены в учебный процесс.