Названы лауреаты на Нобелевскую премию по экономике
Наука и образование
- 13 октября, 2025
- 14:08
Нобелевская премия 2025 года по экономике присуждена Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении комитета.
Уточняется, что одна половина премии будет присуждена Мокиру "за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса", а другая половина - совместно Агьону и Хоуитту "за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения".
Последние новости
14:50
Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в АзербайджанВнешняя политика
14:49
ЕС значительно облегчает импорт ряда продукции АПК из УкраиныАПК
14:47
Президент Индонезии впервые посетит ИзраильДругие страны
14:46
Фото
В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревьяЭкология
14:38
Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашенияхДругие страны
14:35
Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов СШАДругие страны
14:35
TƏBİB: С 8 октября от гриппа вакцинировались свыше 700 человекЗдоровье
14:34
В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с АзербайджаномВнешняя политика
14:33