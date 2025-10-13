Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по экономике

    Наука и образование
    13 октября, 2025
    • 14:08
    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по экономике

    Нобелевская премия 2025 года по экономике присуждена Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении комитета.

    Уточняется, что одна половина премии будет присуждена Мокиру "за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса", а другая половина - совместно Агьону и Хоуитту "за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения".

