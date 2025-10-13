İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının laureatları məlum olub
Elm və təhsil
- 13 oktyabr, 2025
- 14:19
İqtisadiyyat üzrə 2025-ci il Nobel mükafatının sahibləri Coel Mokir, Filip Aqyon və Piter Houvitt olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komitə məlumat yayıb.
Mükafatın yarısı "texnoloji tərəqqi vasitəsilə davamlı artım üçün ilkin şərtlərin müəyyən edilməsinə görə" Mokirə, digər yarısı isə "yaradıcı məhvetmə vasitəsilə davamlı artım nəzəriyyəsinə görə" Aqion və Houvittə veriləcək.
