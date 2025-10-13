İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının laureatları məlum olub

    Elm və təhsil
    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:19
    İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının laureatları məlum olub

    İqtisadiyyat üzrə 2025-ci il Nobel mükafatının sahibləri Coel Mokir, Filip Aqyon və Piter Houvitt olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komitə məlumat yayıb.

    Mükafatın yarısı "texnoloji tərəqqi vasitəsilə davamlı artım üçün ilkin şərtlərin müəyyən edilməsinə görə" Mokirə, digər yarısı isə "yaradıcı məhvetmə vasitəsilə davamlı artım nəzəriyyəsinə görə" Aqion və Houvittə veriləcək.

    Nobel iqtisadiyyat
    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по экономике

    Son xəbərlər

    14:46

    Azərbaycanlı rejissorun Xəzərdəki ekoloji problemlərlə bağlı filmi İtaliyada mükafata layiq görülüb

    İncəsənət
    14:43

    Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"

    Fərdi
    14:37

    Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilib

    Region
    14:35

    İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:35

    Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    14:31

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

    Xarici siyasət
    14:28

    Sahibə Qafarova: Zəngəzur dəhlizi regionda əməkdaşlığa və tərəqqiyə xidmət edəcək

    Xarici siyasət
    14:27

    Netanyahunun ofisi onun Misirdəki sammitdə iştirakını təkzib edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    14:26

    Allahşükür Paşazadə BMT Baş katibini Azərbaycana dəvət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti