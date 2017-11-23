Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Названо количество солнечных затмений, за которыми в следующем году можно будет наблюдать в Азербайджане.

Как заявил Report замдиректора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси НАНА Хыдыр Микаилов, в 2018 году в стране произойдет три солнечных затмения: "Два из них произойдут в Южном полушарии, а одно – в Северном".

Х.Микаилов отметил, что первое солнечное затмение произойдет 15 февраля: "Природное явление начнется в 22:55:51 по бакинскому времени и продолжится 16 февраля. Оно будет наблюдаться в южной части Южной Америки и Антарктиде".

Второе солнечное затмение произойдет 13 июля в 05:48:23. Природное явление будет наблюдаться в промежутке от южной оконечности Австралии до Антарктиды. Можно сказать, что эта территория безлюдна.

Третье солнечное затмение начнется 11 августа в 12:02:08: "Последнее затмение будет наблюдаться в Северном полушарии. Природное явление можно будет наблюдать почти во всех частях России".