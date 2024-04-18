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Названо число учащихся в общеобразовательных учреждениях Азербайджана

Названо число учащихся в общеобразовательных учреждениях Азербайджана В настоящее время в общеобразовательных учреждениях Азербайджана получают образование около 1 млн 700 тыс. учащихся.
Наука и образование
18 апреля 2024 г. 12:50
Названо число учащихся в общеобразовательных учреждениях Азербайджана

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях Азербайджана получают образование около 1 млн 700 тыс. учащихся.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Министерства науки и образования Эшги Багиров.

По его словам, в детских садах зарегистрированы 106 212 детей, а во внешкольных учреждениях - 121 297.

Отметим, что на сегодняшний день в стране функционируют 4 329 школ, 1 668 детских садов и 145 внешкольных образовательных учреждений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şagirdlərin sayı açıqlanıb

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