    В бакинских школах в новом учебном году будут учиться 505 766 школьников

    Наука и образование
    • 12 сентября, 2025
    • 16:45
    В общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку (УОГБ), в новом учебном году будут обучаться 505 766 учащихся.

    Как сообщает Report, в I класс этих школ пойдут 39 622 ученика, в IX класс - 47 438, в XI класс - 35 134, а в XII класс (очно-заочная полная средняя школа и заочные классы) - 124 учащихся.

    В подготовительные группы бакинских школ планируется привлечь 21 491 ребенка пятилетнего возраста.

    В дошкольные образовательные учреждения при УОГБ привлечены 35 028 детей.

    В подведомственных УОГБ школах работают 28 127 педагогов, а в дошкольных образовательных учреждениях – 4 149 воспитателей.

    Отметим, что при УОГБ функционируют 673 общеобразовательных учреждений и 9 внешкольных [учреждения дополнительного образования].

