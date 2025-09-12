В бакинских школах в новом учебном году будут учиться 505 766 школьников

В общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку (УОГБ), в новом учебном году будут обучаться 505 766 учащихся.

Как сообщает Report, в I класс этих школ пойдут 39 622 ученика, в IX класс - 47 438, в XI класс - 35 134, а в XII класс (очно-заочная полная средняя школа и заочные классы) - 124 учащихся.

В подготовительные группы бакинских школ планируется привлечь 21 491 ребенка пятилетнего возраста.

В дошкольные образовательные учреждения при УОГБ привлечены 35 028 детей.

В подведомственных УОГБ школах работают 28 127 педагогов, а в дошкольных образовательных учреждениях – 4 149 воспитателей.

Отметим, что при УОГБ функционируют 673 общеобразовательных учреждений и 9 внешкольных [учреждения дополнительного образования].