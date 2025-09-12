İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Yeni tədris ilində BŞTİ məktəblərində təhsil alacaq şagirdlərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 12 sentyabr, 2025
    • 15:52
    Yeni tədris ilində BŞTİ məktəblərində təhsil alacaq şagirdlərin sayı açıqlanıb

    Yeni tədris ilində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində ümumilikdə, 505 min 766 şagirdin təhsil alacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, BŞTİ-nin tabeliyindəki ümumi təhsil məktəblərinin I sinfində 39 min 622, IX sinfində 47 min 438, XI sinfində 35 min 134, XII sinfində 124 şagirdin təhsil alacağı proqnozlaşdırılır.

    Paytaxtdakı ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbəhazırlıq qruplarına 21 min 491 beşyaşlının cəlb olunması nəzərdə tutulur.

    BŞTİ-nin tabeliyində fəaliyyət göstərən məktəbəqədər təhsil müəssisəslərinə isə 35 min 028 uşaq cəlb olunub.

    İdarənin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində 28 min 127 müəllim, məktəbəqədər təhsil müəssisəslərində isə 4 min 149  tərbiyəçi-müəllim çalışır.

    Qeyd edək ki, BŞTİ-nin tabeliyində 673 təhsil müəssisəsi, 9 məktəbdənkənar müəssisə fəaliyyət göstərir.

    Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi məktəb Şagird
