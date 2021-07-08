Названо число принявших участие в "Летней школе" учащихся

"Подошёл к концу проект "Летняя школа", впервые реализованный Министерством образования в 2020-2021 учебном году на бесплатной и добровольной основе".

"Подошёл к концу проект "Летняя школа", впервые реализованный Министерством образования в 2020-2021 учебном году на бесплатной и добровольной основе".

Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что общественность также положительно расценила "Летнюю школу", запущенную с целью содействия решению проблем с освоением знаний и навыков, возникших при дистанционном обучении в связи с пандемией: "В "Летней школе" в целом по стране приняли участие 3 136 школ, 274 742 учащихся и 59 420 учителей. Еще раз выражаю признательность всем работникам сферы образования, активно участвующим в этой инициативе".