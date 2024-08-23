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Названа дата начала регистрации поступивших в вузы и ссузы

Названа дата начала регистрации поступивших в вузы и ссузы 28 августа в 11:00 начнется процесс регистрации поступивших в высшие учебные заведения на ступень бакалавриата.
Наука и образование
23 августа 2024 г. 17:34
Названа дата начала регистрации поступивших в вузы и ссузы

28 августа в 11:00 начнется процесс регистрации поступивших в высшие учебные заведения на ступень бакалавриата.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Абитуриенты могут подать заявку через платформу portal.edu.az, выбрав услугу "Регистрация студентов на ступень высшего и среднего специального образования".

Электронная регистрация завершится 6 сентября в 18:00.

Не прошедшие регистрацию и не получившие подтверждение учебного заведения лица будут исключены из списка поступивших.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərə qəbul olunanların qeydiyyatının başlanacağı vaxt açıqlanıb

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