NASA: Объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение

Межзвездный объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, тем самым продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения.

Как передает Report, об этом сообщается в докладе Лаборатории реактивного движения NASA, опубликованном 31 октября.

"Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 кв. км (=9x10^{-7}а.е.) в день. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 кв. км (=4x10^{-7}а.е.) в день", - говорится в публикации астронома Ави Леба со ссылкой на отчет NASA.

Ускорение объекта могло быть вызвано "неизвестной силой", которая действовала на космический объект, предположил ученый.

"Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение ноября и декабря 2025 года", - подчеркнул Леб.