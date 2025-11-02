NASA: 3I/ATLAS Günəşə yaxınlaşarkən manevr edib
- 02 noyabr, 2025
- 08:15
Ulduzlararası obyekt 3I/ATLAS Günəşə yaxınlaşarkən manevr edib, bununla da qeyri-qravitasiya sürətlənməsinin ilk sübutunu nümayiş etdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NASA-nın Reaktiv Hərəkət Laboratoriyasının oktyabrın 31-də dərc olunmuş hesabatında bildirilir.
"Günəşdən radial sürətlənmə gündə 135 kvadrat kilometrdir (=9x10^{-7} AU). Günəşin istiqamətinə nisbətən eninə sürətlənmə gündə 60 kvadrat kilometr (=4x10^{-7} AU) təşkil edir", - astronom Avi Lebanın məqaləsində qeyd edilir.
Alim, cismin sürətlənməsinə kosmik obyektə təsir edən "naməlum qüvvə"nin səbəb ola biləcəyini irəli sürüb.
Ulduzlararası komet 3I/ATLAS iyulun 1-də Yerə yaxın potensial təhlükəli asteroidləri və digər kiçik göy cisimlərini izləmək üçün NASA tərəfindən yaradılmış ATLAS avtomatlaşdırılmış teleskop şəbəkəsi tərəfindən kəşf edilib. Bu kometa bütün müşahidələr tarixində astronomlar tərəfindən kəşf edilən üçüncü ulduzlararası göy cismidir. Bunlardan birincisi 2017-ci ilin payızında kəşf edilən Oaumuamua asteroidi, ikincisi isə 2019-cu ilin avqustunda kəşf edilən 2I/Borisov kometası olub.