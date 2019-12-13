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Надгробный барельеф Насими передан Литературному музею Азербайджана

​Надгробный барельеф Насими передан Литературному музею Азербайджана

Экспозиция Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА, посвященная 650-летию великого поэта и мыслителя Востока Имадеддина Насими, пополнилась еще одним ценным экспонатом.

Как сообщает Report, в музей был передан надгробный барельеф, изготовленный народным художником Натигом Алиевым 20 лет назад. 

Ранее барельеф предполагалось установить возле могилы Насими в сирийском городе Алеппо.

По словам директора музея Рафаэля Гусейнова, в свое время известный журналист Гулу Магеррамли заказал барельеф, чтобы отвезти его в Алеппо.

Он напомнил, что в 1990 году Г.Магеррамли посетил могилу Насими в Алеппо, но возле могилы и на прилегающей территории не было установлено никакой мемориальной доски, увековечивающей память о великом поэте. 

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