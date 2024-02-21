Начался прием заявок для получения образования в Корее

Начался прием подачи заявок на стипендиальную программу "Глобальная Корея".

Начался прием заявок на стипендиальную программу "Глобальная Корея".

Об этом Report сообщает со ссылкой на посольство Республики Корея в Азербайджане.

Стипендиальная программа позволяет прошедшим отбор получить образование в магистратуре и докторантуре в Южной Корее за счет государства.

Отмечается, что подать заявку на участие в программе могут граждане Азербайджана до 40 лет. Желающие принять участие в программе должны до 5 марта 2024 года подать необходимые документы в посольство Республики Корея в Азербайджане.