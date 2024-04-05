Начался этап собеседования в рамках госпрограммы обучения за рубежом

С сегодняшнего дня в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" началось проведение собеседований.

Как сообщает Report, прием документов для участия в госпрограмме начался 1 марта и продолжится до 15 июня.

Интервью проводится с участием представителей министерства образования, Государственного нефтяного фонда и экспертов соответствующих сфер. В соответствии с результатом собеседования принимается окончательное решение по кандидатам.