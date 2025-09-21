Началось последнее солнечное затмение года
Наука и образование
- 21 сентября, 2025
- 21:29
Началось второе и последнее солнечное затмение этого года.
Как сообщает Report, частичное солнечное затмение началось в 21:29:32 по бакинскому времени и завершится 22 сентября в 01:53:33.
Астрономическое явление в целом продлится 4 часа 22 минуты, его пик придется на 21 сентября в 23:43:04.
Затмение можно будет наблюдать в Тихом океане, Новой Зеландии и Антарктиде.
