    Началось последнее солнечное затмение года

    Наука и образование
    • 21 сентября, 2025
    • 21:29
    Началось последнее солнечное затмение года

    Началось второе и последнее солнечное затмение этого года.

    Как сообщает Report, частичное солнечное затмение началось в 21:29:32 по бакинскому времени и завершится 22 сентября в 01:53:33.

    Астрономическое явление в целом продлится 4 часа 22 минуты, его пик придется на 21 сентября в 23:43:04.

    Затмение можно будет наблюдать в Тихом океане, Новой Зеландии и Антарктиде.

    солнечное затмение астрономическое явление
    İlin son Günəş tutulması başlayıb

    Лента новостей