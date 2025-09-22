İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlin son Günəş tutulması başa çatıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    • 22 sentyabr, 2025
    • 01:58
    İlin son Günəş tutulması başa çatıb - YENİLƏNİB

    İlin ikinci və son Günəş tutulması başa çatıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu, qismən tutulma olub.

    Təbiət hadisəsi saat 21:29:32-də başlayıb və sentyabrın 22-si saat 01:53:33-də sona çatıb. Tutulma 4 saat 22 dəqiqə davam edib. Təbiət hadisəsinin maksimumu sentyabrın 21-i saat 23:43:04-də olub.

    Hadisə Sakit okean, Yeni Zelandiya və Antarktidada görünsə də, Azərbaycandan müşahidə edilməyib.

